Gleisonsi appresta a siglare un prolungato rinnovo di contratto con la, che comprende sia unche l'estensione delladi un ulteriore anno. Mentre la Juventus rimane in attesa di possibili movimenti di mercato, si concentra sull'assicurare la permanenza di un pilastro della squadra.Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l'accordo tra Bremer e la Juventus è ormai. Dopo settimane di trattative, le parti hanno raggiunto un accordo, e nei prossimi giorni ci si attende la firma ufficiale per ufficializzare la notizia.Al momento, il contratto dicon laè fissato a scadere il 30 giugno 2027. Il rinnovo contrattuale lo impegnerà con il club bianconero fino al 30 giugno 2028. Bremer, giunto alla Juventus nell'estate del 2022 dal Torino per una cifra di, è attualmente inquadrato con un salario annuale di 5 milioni di euro netti. Tale cifra è destinata a salire leggermente con il nuovo accordo, che dovrebbe essere sottoscritto nelle prossime settimane.Il difensore brasiliano, che compirà 27 anni il prossimo marzo, sta vivendo una stagione di grande protagonismo, emergendo come leader della difesa bianconera. Sin dall'inizio del campionato, Bremer è stato schierato come titolare in tutte le prime 17 giornate, guadagnandosi un ruolo di assoluto rilievo sotto la guida di Allegri.