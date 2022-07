È corsa a due per Gleison. Il difensore brasiliano delè conteso tra, con i nerazzurri in vantaggio grazie all'accordo raggiunto già da tempo con il giocatore, e i bianconeri pronti a inserirsi con decisione, dopo la partenza di Kalidouin direzione Londra, sponda Chelsea. Intanto, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, ieri a Milano il dt granata Davideha di nuovo incontrato l'agente del centrale per cercare di arrivare a una soluzione sul suo futuro: per cederlo, Urbanochiede 40 milioni di euro ed è disposto ad ascoltare qualsiasi offerta.