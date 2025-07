Bremer a Espn: 'La Nazionale italiana ha provato a naturalizzarmi. In Brasile guardano tutti la Premier'

Getty Images

Bremer e il retroscena sulla Nazionale italiana

Qualche giorno di pausa a casa, tra i paesaggi dello stato di Bahia, in sella a un cavallo per ritrovare calma ed energie.si gode un momento di relax prima di tornare alla Continassa il 24 luglio, quando insieme al resto delladarà ufficialmente il via alla nuova stagione. Un passaggio importante per il difensore brasiliano, che segna anche il completamento del percorso di recupero dal grave infortunio rimediato lo scorso autunno.Durante la permanenza in Brasile, Bremer ha approfittato del tempo libero per concedere un’ampia intervista alla sezione locale di ESPN (che sarà disponibile in forma integrale su Disney+ nella prossima notte italiana), svelando anche qualche retroscena interessante. Tra questi, il tentativo delladi convincerlo a indossare l’azzurro: "Hanno provato a naturalizzarmi, ma io arrivo dall'entroterra di Bahia, e diventare improvvisamente italiano mi sembrava forzato. Parlai con, mi spiegò che c’era questa possibilità, avrei ottenuto il passaporto grazie a mia moglie. Però ho pensato: 'La Seleção è la più grande di tutte'. E poi immaginavo la scena: arrivi in ritiro, tutti italiani, e loro che si chiedono: 'Cosa ci fa qui un brasiliano?'. Non mi sarebbe piaciuto".

Le parole su Ancelotti

Le condizioni dopo l'infortunio

Oggi il sogno di Bremer resta legato alla maglia verdeoro, passata da poco nelle mani di: "Quando l’ho saputo, ho esultato con i pugni in aria. Guarderà all’Italia con più attenzione, anche perché qui in Brasile si vedono poche partite del nostro campionato. Le luci dei riflettori, ormai, sono tutte sulla Premier League, sul Real Madrid e sul Barcellona".Il grande obiettivo personale è la convocazione per il Mondiale del 2026, che passa per le prestazioni con la Juventus. Dal 24 luglio Bremer ripartirà, finalmente a pieno regime, per tornare ai suoi livelli migliori. Lo spera, lo spera anche Ancelotti. Da questo punto di vista, Gleison si dice sereno: "Ho già dimostrato il mio valore. Torno da un infortunio. Se sarò in forma fisica, sono sicuro che verrò convocato, ma la strada è ancora lunga. È importante che io rimanga concentrato e torni in forma. E la scelta di Ancelotti è quella di un allenatore di alto livello. Credo che ora guarderà l'Italia con occhi diversi".





