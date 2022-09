Occhio alla situazione di. Come racconta La Gazzetta dello Sport, il brasiliano, fresco di prima convocazione con la Seleçao, ha un problemino fisico che non lascia tranquilla la Juventus, né la nazionale verdeoro. Per il quotidiano, nelle ultime settimane ha stretto i denti, nonostante un fastidio sotto al ginocchio sinistro ne abbia giocoforza limitato le recenti prestazioni.Bremer non ha voluto rinunciare però alla prima chiamata del commissario tecnico Tite. La Juve si augura che "con l’entusiasmo per la prima convocazione in verdeoro scompaia il piccolo problema fisico del centrale brasiliano". Del resto, il difensore è sempre partito titolare ed è uno dei perni inamovibili di Allegri. E' stato acquistato per il salto di qualità in difesa, e dopo la prima fase di adattamento sta crescendo anche nella difesa a 4. Anche se questo problema l'ha chiaramente condizionato.