Nel corso della conferenza stampa odierna ( QUI l'integrale) Massimilianoha parlato di Gleison. Le sue parole:- "In difficoltà? Col Monza no, è stato generale il primo tempo, la squadra ha fatto un buon secondo tempo. Sta bene come gli altri. Sono momenti: da questi momenti bisogna lavorare, fare, reagire, non possiamo attaccarci a niente, né alibi né niente. Fare di più per ottenere risultati".