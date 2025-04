Bremer in campo al Mondiale per Club? Le novità sul difensore della Juve

Getty Images

L'infortunio di Federico Gatti è l'ennesimo in difesa nella sfortunatissima stagione della Juventus, che si è vista privare di praticamente tutti i suoi uomini del reparto arretrato nel corso dei mesi. Dai gravi infortuni di Bremer e Cabal a quello di Kalulu e poi di Renato Veiga. Adesso è il difensore italiano costretto a fermarsi.Gatti tornerà comunque per le ultime partite di campionato e ci sarà quindi regolarmente per il Mondiale per Club, che inizierà a metà giugno. Ecco, a proposito della competizione negli Stati Uniti, chi spera di riuscire ad esserci è Bremer. Il difensore brasiliano nei giorni scorsi è tornato a correre dopo l’intervento al crociato: l’obiettivo è riuscire a essere pronto per il Mondiale per Club, che inizierà a metà giugno, scrive gazzetta dello Sport.

Comunque, non saranno presi rischi, non ci saranno accelerazioni solo per averlo a disposizione nel torneo organizzato dalla FIFA. I piani iniziali infatti prevedevano il rientro in campo solo nella prossima stagione. Se poi dovesse farcela già per il Mondiale allora tanto di guadagnato, ma massima cautela.