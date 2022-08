Quale sarà il futuro - parlando di nazionali - di? Come racconta il Corriere dello Sport, il fatto che possa vestire la maglia azzurra è tutt'altro che da escludere. Anzi, è tornata d’attualità dopo che le telecamere hanno catturato un breve labiale didurantePer il CorSport, Gleison può diventare italiano. La moglie,, brasiliana come lui, ha origini venete e ha già avviato l’iter per ottenere la cittadinanza italiana. Lo stesso percorso che è intenzionato a seguire il calciatore, come da lui stesso recentemente dichiarato: non appena la consorte l’avrà ottenuta, pure lui presenterà domanda. Sarebbe dunque convocabile a partire dal 2023, quando saranno trascorsi cinque anni dal suo arrivo nel nostro Paese, oltre al fatto che non è mai sceso in campo con la Seleçao.Intanto, il brasiliano sarà ancora titolare nel turno infrasettimanale con lo Spezia: da capire se con Danilo o Rugani. Allegri non recupererà Bonucci, che punta ad esserci a Firenze, per una trasferta assolutamente insidiosa.