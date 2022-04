Non c'è solo l'Inter su Gleison Bremer. Secondo quanto riporta Tuttosport i nerazzurri sono in vantaggio, ma Juventus e Napoli restano in corsa, soprattutto nel caso in cui si presenti la necessità di sostituire rispettivamente de Ligt e Koulibaly. Attenzione anche al Milan, club con cui il Torino ha già parlato per Pobega e che si augura possa ulteriormente contribuire a quella che diventerebbe una vera e propria asta.