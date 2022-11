Imbattuta da quattro partite,anche dopo la 13esima giornata, che per i bianconeri ha coinciso con la vittoria per 2-0 contro l'Inter nel Derby d'Italia. Sette gol subiti in Serie A da agosto ad oggi, zero nell'ultimo poker di incontri, con Torino, Empoli, Lecce e Inter, con Verona e Lazio ora nel mirino per chiudere in bellezza prima della sosta., un colabrodo in Champions (con 13 reti incassate in sei partite),, ha affermato ieri il difensore brasiliano al termine del match vinto contro i nerazzurri, match nel quale è stato fra i migliori in campo insieme a Filip Kostic. Impacciato e spaesato a inizio stagione, rispetto al Bremer ammirato con la maglia del Torino (miglior difensore della Serie A 2021-22), il classe 1997 di Itapitanga, modulo che nel Toro di Juric era casa sua.L'impressione è checon Monza (Bremer presente), Milan (anche) e Maccabi Haifa (Bremer assente), tutte con difesa schierata a quattro, nello spogliatoio della Juve, probabilmente più congeniale all'organico a disposizione. Sicuramente lo è per Bremer, che ora forma un(sempre più leader)(sarà definitivamente il suo ruolo?). E anche pergli spazi più stretti con i compagni di reparto garantiti da questo tipo di difesa rappresentano un vantaggio.