Gleisonha svelato un retroscena sul suo passaggio alla Juve: "La Juventus è una squadra vincente, anche io ho l’ambizione di vincere. Ho parlato un po’ con Chiellini e ho deciso che la Juventus era la squadra migliore per me. Sì, sì, ho anche un cane che è bianconero, era nel mio destino. Sogno più grande? Come ho detto voglio sempre vincere, lo scudetto, la Champions, voglio sempre vincere. Questo è il mio obiettivo".