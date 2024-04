Bremer al Manchester United, si aspetta un tentativo

A proposito di mercato. E di pezzi pregiati per l'estate. La Juventus, in vetrina,ce l'ha. E' forse l'uomo più ambito, certamente più di, abituati ai riflettori.Il difensore, prelevato dal Torino soltanto un anno e mezzo fa, è diventato sempre più centrale nelle questioni bianconere. Difficile oggi immaginare la retroguardia di Allegri senza di lui. Eppure, il mercato, almeno nella sua versione dolorosa, potrebbe davvero separare le strade.Il motivo è molto semplice: ill'ha messo nel mirino, e un tentativo lo farà. Come sappiamo, la clausola rescissoria non è ancora attiva - lo sarà dal 2025 -, ma i Red Devils hanno disponibilità economica e possono accontentare le richieste anche oggi inimmaginabili.Per questo, traci sarà molto probabilmente un patto: davanti a una super offerta, arriverà molto probabilmente un via libera. L'incastro non è impossibile, ma resta comunque complicato. Una cifra, giusto per capirci: 60-70 milioni potrebbero decretare l'addio.