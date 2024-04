Gleisonè sempre un passo avanti, proprio come spesso accade in campo. Sebbene la ripresa degli allenamenti della Juventus sia programmata per oggi pomeriggio, il brasiliano ha già ripreso ad allenarsi in palestra ieri mattina. Nessun riposo in vista, nessun momento di relax in attesa della sfida contro la Roma. Il difensore, reduce da alcuni fastidi fisici nelle settimane precedenti, vuole assicurarsi di essere al massimo della forma per il match di domenica.Il suo impegno e la sua determinazione sono evidenti nell'anticipare gli allenamenti, dimostrando quanto tenga alla sua condizione fisica e al rendimento in campo. Non si accontenta di recuperare, ma punta a superare ogni ostacolo e a essere al meglio per affrontare la sfida contro la Roma. La sua dedizione e il suo lavoro sodo sono un esempio per tutta la squadra, mostrando un'impeccabile mentalità professionale.Lo racconta La Gazzetta dello Sport in edicola.