I tifosi delsarebbero in rivolta contro Urbanoe la dirigenza granata dopo il passaggio di Gleisonalla. Stando a quanto riferisce Tuttosport. Il motivo però non sarebbe il difensore brasiliano ma la paura dei tifosi di un altro colpo a zero per la Juventus: l'ex capitano Andreache è stato recentemente accostato alla Vecchia Signora come vice-Vlahovic.