In una lunga intervista concessa ai microfoni di DAZN, il difensore della Juve, Gleison Bremer, ha parlato anche di quella che è stata la decisione di scegliere la Vecchia Signora.'Voi giornalisti avete parlato di più di questo. Io ho parlato con tante società, magari mi sono avvicinato a un'altra squadra italiana ma non è cambiato tanto. Sapevo di andare via, ma non dove. Sono alla Juve e mi trovo qui'.