Nell'intervista rilasciata ai microfoni di JTV, il neo acquisto Bremer ha svelato anche un curioso particolare riguardante Giorgio Chiellini.'Sto cercando di imparare da Bonucci e guardo i video di Chiellini per capire cosa faceva. La squadra è in crescita, dobbiamo migliorare ancora se vogliamo vincere lo scudetto, ci manca ancora qualcosa ma siamo sulla strada giusta. Qui sto bene, non parlo più del mio passato al Torino. Sono alla Juve perché è qui dove volevo venire'.