Gleison Bremer, autore del primo gol contro il Cagliari ha parlato così a Dazn: "Abbiamo fatto una bella partita dietro. Era troppe partite che non segnavo, ero un po' inca...Oggi finalmente il primo gol stagionale""Stiamo lavorando bene, anche Rugani sta facendo una bella stagione, dobbiamo continuare così, abbiamo tanto tempo per lavorare con una partita a settimana, questo ci chiede Allegri"CRESCITA PERSONALE - "La prima stagione è difficile anche se era in Italia ma alla Juve. Normale che io cresca e spero di continuare così anche il prossimo anno"."Sappiamo che sono una grande squadra, stanno bene, la differenza nostra è la grinta, dobbiamo continuare così".