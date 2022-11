ha parlato a Rai Sport nel post partita del match contro l'Inter. Queste le parole del giocatore della"È stata una partita importante da parte di tutti. In difesa abbiamo fatto bene, dobbiamo continuare su questa strada"."Erano due anni che la Juve non batteva l'Inter, c'erano rabbia e orgoglio per provare a vincere. Il merito della vittoria è di tutti".Ho appoggiato male il ginocchio, ho avuto un po' di paura ma non è nulla di grave. Fisicamente non sono ancora al meglio"."È ancora presto per dirlo: un passo alla volta, dobbiamo continuare a vincere".