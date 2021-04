A Repubblica, Bremer ha parlato del derby di sabato. "La Juve non sta andando molto bene, è un’opportunità per noi. Nicola è un motivatore e ha già cominciato a caricarci, ma bisogna entrare in campo sereni e tranquilli. La retrocessione sarebbe una macchia per tutti".



IL DEBUTTO - "Dimostrò di credere di me: non ebbe paura a scommettere su di me anche se non avevo mai giocato e anche se era la partita più difficile. Meno male che abbiamo pareggiato, perché se avessimo perso non me lo sarei perdonato".



RONALDO - "Quel gol del pareggio? Avrei dovuto di fare di più. Sabato servirà attenzione continua, lui appena vede uno spazio si infila".