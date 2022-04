Il difensore del Torino Gleson Bremer è un obiettivo di mercato anche della Juventus. Oggi è stato intervistato da Dazn per il format My Skill. Queste le sue rivelazioni:



ISPIRAZIONI - "Il mio idolo era Lucio. Oggi Van Dijk è fortissimo, un top del ruolo. C’era Sergio Ramos ma adesso è spesso ai box. In Italia un riferimento è Koulibaly del Napoli".



DIFENDERE - "Sono abituato alla difesa a 3, così sono esploso. Se dovessi scegliere se giocare a 3 o a 4 direi a 3".



VLAHOVIC - "Mi dicono che non sbaglio mai. non è vero. sbagliamo tutti. Però dobbiamo conoscere l’avversario: se lui è veloce io non posso stargli sempre attaccato perché se lui mi fa un corto-lungo, sono morto. Se è uno lento e io sono più veloce allora gli sto sempre attaccato e posso restare subito sull’anticipo".



OSIMHEN - "Con palla libera, devi scappare sempre. Con Osimhen prendi 3-4 metri, a lui non piace mai la palla al piede ma lontano".



IBRAHIMOVIC - "​Con lui puoi stargli attaccato, non va in profondità così tanto come Osimhen. È meglio stargli attaccato e cercare di anticiparlo perché lui è grosso e devi saper usare bene il corpo".