Sergio, a Gazzetta, parla così di: "Senza dubbio Bremer. E' stato molto criticato lo scorso anno, ma per me è un ottimo centrale, il migliore che ha la Juve. E Danilo? Confesso che Danilo mi convinceva più da terzino, da braccetto è adattato. Poi non vanno dimenticati gli altri. Gatti per esempio è in crescita e Szczesny, da gran portiere, ha archiviato in fretta l'errore col Sassuolo".