La Juventus si prepara per l'importante incontro con il Cagliari, consapevole che sarà l'ultima partita prima della pausa internazionale. Nonostante il freddo pungente che avvolgeva il campo di allenamento della Continassa, i giocatori, ben coperti con tute pesanti, guanti e cappelli, mostravano un entusiasmo contagioso. Un video pubblicato su YouTube dalla Juventus ha catturato l'allenamento di oggi, evidenziando un momento divertente tra alcuni giocatori.





CON KEAN - Moise Kean, l'attaccante italo-ivoriano che di recente ha subito l'amarezza di una doppietta annullata dal VAR contro l'Hellas Verona, è stato sconfitto nel torello sul campo. Tuttavia, Filip Kostic, l'esterno serbo ex Eintracht, e Gleison Bremer hanno reso l'atmosfera ancora più leggera. Hanno intrattenuto i compagni con una parodia dell'esultanza tipica del nazionale azzurro. In particolare Bremer, con la pettorina appena tolta, ha sorriso prima di allontanarsi, suscitando ilarità e allegria nello spogliatoio bianconero.