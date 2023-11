La vera sfida sudamericana si giocherà a Torino questa sera, dovecercheranno ciò che Rio de Janeiro ha negato loro la scorsa settimana. La rivalità tra, tra picanha e asado, assume una dimensione personale in questa partita, con due giocatori che incarnano la forza e la tecnica. Bremer e Lautaro, leader nei rispettivi reparti, si troveranno faccia a faccia stasera con un obiettivo preciso.L'impresa diconsiste nel limitare le giocate e la fiducia di Lautaro, che sta vivendo una delle sue migliori stagioni. Il difensore brasiliano è una presenza costante in campo, e la sua ultima prestazione contro il Cagliari testimonia la sua importanza. Nonostante Bremer avrebbe potuto essere compagno di squadra di Lautaro, oggi dovrà dimostrare la sua capacità di contrastare il. La sfida si preannuncia complicata, poiché limitare Lautaro,La Juventus è stata finora l'ostacolo più difficile per, che ha segnato solo una volta contro di loro in campionato, quattro anni fa. Questa sfida assume per lui un significato particolare, essendo diventato un simbolo del club. Stasera, oltre a cercare il gol, dovrà collaborare con Lautaro per mettere sotto pressione i difensori della Juventus, aprendo spazi per i centrocampisti di Inzaghi. L