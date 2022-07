Per assurdo arrivo a dire cheè una scommessa. Sono perfettamente consapevole che è stato il miglior centrale dello scorso campionato, e per distacco senza ombra di dubbio. Ma questo ancora non basta. Potenzialmente, vi chiedo,Rischiamo di farci ingannare dalle ultime dichiarazioni dell’olandese, dopo le quali passa per un difensore che vuole ‘osare’, ‘giocare a calcio’ di più e magari ‘difendere’ meno. Mentre Bremer invece la palla non la vuole, vuole solo picchiare come un fabbro, zitto e pedalare. È questa la lettura giusta? Secondo me no. Vorrei ricordarvi che De Ligt in Italia non ha convinto del tutto non soltanto con, un difensivista, ma anche con, che certo ‘osavano’ di più e diversamente l’uno dall’altro. Non è che De Ligt si sia trovato male con un allenatore in particolare, De Ligt ha deluso le aspettative della, che è un altro paio di maniche. Ma anche dei tifosi juventini che speravano di trovare in lui il degno successore di. Della funzione di Chiellini, ossia quella del centrale insuperabile. Possiamo metterla giù come vogliamo: De Ligt non ha mai dato le garanzie giuste, non abbiamo mai avuto quella sensazione-esaltazione di fronte a una verità assoluta. E questo perché De Ligt è di mentalità olandese o perché non è poi così forte?Io propendo per la seconda e rilancio assieme alla dirigenza bianconera:. In sostanza si è comprata la stessa tipologia di giocatore, solo che potenzialmente più performante. Ecco perché in un certo senso restano le stesse identiche incognite tattiche, ma al contempo emergono. Allegri pensa per assoluti, se ne frega dei contesti tattici di provenienza, tanto che cerca di andare oltre la distorsione ottica delle squadre di(l’effetto Juric): in questo momento per il tecnico bianconero Bremer è in assoluto più forte di De Ligt, più affidabile. Per questo ha fatto cambio.