Il messaggio social didopo l'eliminazione del Brasile dal Mondiale:"Ci sono dolori che porteremo per sempre nella nostra vita. Questo sarà senza dubbio uno di loro. La possibilità di perdere esiste, ma non vogliamo e non saremo mai preparati per questo. Ma dobbiamo andare avanti. Camminare avanti. Cerca di correggere gli errori, evolvere ed essere ancora più preparati per le sfide a venire. Grazie, Brasile, per tutto l’amore e il sostegno che ci hai dato. Torniamo indietro. Ancora più forti e pronti. Grazie per tutto il supporto e i messaggi di affetto".