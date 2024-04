Tra le note positive nella Juventus c'è sicuramente Gleison Bremer. Il difensore brasiliano è stato artefice di un'ottima prestazione nel derby contro il Torino, partita per lui ancora più speciale visto il passato con la maglia granata. Bremer ha commentato la partita sui social. "Mi dispiace per il risultato, ma continueremo a lottare per i nostri obiettivi", il messaggio del giocatore bianconero il giorno dopo la gara. Un pareggio che non soddisfa quindi Bremer, nonostante possa essere sicuramente contento per la prova a livello personale.