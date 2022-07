Presa la scia, il sorpasso è già avvenuto. Adesso, però, lavede all'orizzonte la linea del traguardo. Dopo aver migliorato l'offerta presentata dall', la dirigenza bianconera cercherà di definire gli ultimi dettagli dell'operazionecon il Torino, in modo da mettere a disposizione di Massimilianoil centrale brasiliano già per la tournée statunitense.; 4+1 al calciatore: questa l'offerta che sarà presentata ufficialmente oggi.Il Torino ha accettato l'offerta della Juve da 45 milioni più 2 di bonus, operazione conclusa tra i due club- È atteso a breve l'incontro tra Juventus e Torino per definire i dettagli dell'operazione Bremer