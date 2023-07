Intervenuto ai microfoni de Il Corriere dello Sport, Tuttosport e Gazzetta dello Sport, il difensore della Juve Gleison Bremer ha parlato di quello è stato il suo passato da calciatore, soffermandosi in particolar modo su quello che era il suo desiderio maggiore.'Idolo da bambino? In realtà a quell’età vuoi essere un attaccante… Ho iniziato come centrocampista, mi piaceva giocare più vicino alla porta ed è per questo che mi piace fare gol, poi sono arretrato in difesa. Mi piace come gioca Casemiro, sta sempre in area. Poi ovviamente cito difensori: oltre a Chiellini, dico Thiago Silva e Lucio'.