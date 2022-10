Come racconta Gazzetta, sarà uno dei duelli più interessanti del derby, quello tra. Sono tanti gli indizi che spingono in questa direzione. Si parte dalla novità tattica delle ultime ore. Juric sta per lanciare Vlasic nella posizione di falso nove. Toccherà a lui creare gli spazi, aprire i varchi, far fiorire le occasioni per agevolare gli inserimenti centrali di Radonjic e Miranchuk. Sullo scacchiere tattico della partita, questa mossa può spostare gli equilibri e cambierà sicuramente il modo con il quale Bremer, che si ritroverà spesso Vlasic nella sua zona di competenza, dovrà impostare la condotta di gara.