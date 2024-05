Juve, il futuro di Bremer e quella clausola nel contratto

Tra i temi che stanno tenendo banco in casac'è anche il futuro di Gleison. Stando a Il Corriere di Torino,ha già fatto sapere a Cristiano Giuntoli che ritiene il brasiliano il difensore ideale per il suo sistema di gioco, che si basa sul recupero alto e rapido del pallone, sull'aggressività sui portatori di palla avversari ma anche sulla costruzione della manovra dal basso con il coinvolgimento dei centrali nella prima impostazione. Servono quindi fisicità a tutto campo, capacità nell'uno contro uno e palleggio, tutte caratteristiche che il classe 1997 possiede. Nelle intenzioni del tecnico, dunque, è lui il leader del reparto arretrato che dalla prossima stagione cambierà abito e si disporrà a quattro anziché a tre, magari pure con RiccardoIl problema - come spiega il quotidiano - sta nel contratto di Bremer, e nello specifico in quellache scatterà nel 2025, con l'impegno condiviso da club e giocatore, però, a valutare offerte dello stesso importo già nel corso della prossima estate. L'insidia principale in questo senso è rappresentata dal, che tuttavia potrebbe risultare meno attrattivo perché non disputerà la Champions League. Thiago Motta, ad ogni modo, ha scelto: per la difesa vuole Bremer, la palla ora passa ai bianconeri.