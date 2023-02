Le parole dia Mediaset:GOL - “Sono contento per questo gol, abbiamo passato il turno e questo contava”.RISPOSTA – “Sappiamo che non abbiamo fatto due partite buone, ci siamo parlati. Quello che sta fuori no ndeve entrare in campo, a quello pensa la società”.IN CAMPIONATO – “La jUve è una squadra di alto livello, dobbiamo fare più punti possibili e poi vediamo”.JUVE DELLE 8 VITTORIE – “A inizio anno si era un po’ perso questo, ma abbiamo parlato e ora continuiamo così”.