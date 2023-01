Come racconta Calciomercato.com, contro il Napoli è arrivata la lezione più severa della carriera per. Che proprio grazie a un altro, ma di mercato, è diventato l'erede designato della coppia De Ligt-Chiellini. Perché la scelta del club bianconero in un primo momento era caduta su Kalidou: sì di Fali Ramadani, nì del giocatore, no del Napoli. Il senegalese va al Chelsea, la Juve punta tutto su Bremer: operazione da oltre 50 milioni tra parte fissa, bonus e oneri accessori. Un investimento sicuro secondo tutti alla Continassa...