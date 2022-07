Il mercato dellaha letteralmente stravolto l'intero organico, sia per i volti nuovi che sono arrivati ma anche per quelli che invece hanno preso una direzione differente da quella che porta alla Continassa. I colpi Pogba e Di Maria, infatti, hanno riacceso l'animo di tutti quei tifosi che si erano un po' "smarriti" in queste due ultime stagioni, ma ad infiammare letteralmente la piazza è stato l'arrivo di Gleison, strappato in extremis proprio alla rivale di sempre, l'. L'ex difensore del Torino è infatti uno di quei giocatori che alzano notevolmente il livello della squadra, sia per la sua straordinaria forza fisica, ma soprattutto per la sua capacità di lettura, grazie alla quale ha perfettamente annullato Robert Lewandowski nell'amichevole di lusso contro il Barcellona.- Prestazione che ha portato ulteriori conferme su quella che è la vera forza di Bremer, il quale ha saputo dimostrare che neanche il peso della maglia, o le pressioni che una gara come quella contro i blaugrana potrebbe generare, lo possono intimidire. E quello con Leonardo, che di esperienza ne ha da vendere, è un matrimonio perfetto., e se le perdite diavevano preoccupato e non poco tutto il mondo Juve, l'acquisto di Bremer ha sembra aver rovesciato la medaglia. Quella che una volta era la famosa BBC, dunque, viene oggi rimpiazzata dalla nascente'.