E se dovesse partire davvero,? Ecco: la notizia della clausola rescissoria è arrivata come un piccolo fulmine, ma il cielo non era esattamente sereno. Bremer è tra i giocatori più richiesti del mercato bianconero, e la situazione resta ancor più appetibile con una cifra già fissata. Almeno per il 2025.La Juve potrebbe lavorare al rinnovo, soprattutto per eliminarla, ma al momento segnali in questo senso non si avvertono. In un'ottica di spending review, comunque, l'occasione resta importante. Un po' per tutti. E si apre la danza di chi potrebbe arrivare a sostituirlo, Bremer. Un anno fa, il preferito in difesa di Allegri sembrava potesse essere Kalidou Koulibaly, con cui Giuntoli ha naturalmente trascorso un gran pezzo di carriera al Napoli. E se tornasse di moda?Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.