"Vuole lasciare il segno, per poco non ci lascia la testa togliendo il pallone dal piede di Kean e prendendosi una dolorosa pedata: meglio così per la Juve, perché ispira il gol di Gatti. In marcatura è la solita roccia: Zapata stavolta non graffia. E con quella fasciatura in testa assomiglia sempre più a Chiellini", questo il giudizio di Tuttosport sulla prestazione di Gleison Bremer, tra i migliori in campo. Il suo voto in pagella è 7.