Dopo essere stato inizialmente escluso, l'allenatore del, ha completato la lista dei convocati per la Copa América. Le novità includono Bremer della Juventus, Éderson dell'Atalanta e Pepê del Porto, che potrebbero prendere parte al torneo negli Stati Uniti dal 20 giugno al 14 luglio. Il ct verdeoro li metterà alla prova durante le amichevoli pre-Copa contro Messico e Stati Uniti, in programma il prossimo mese.Perché così tardi? Bremer era stato escluso dal primo giro di convocazioni, poi esteso dallo stesso commissario tecnico. Si giocherà le sue chance per entrare nel giro finale dei convocati di Dorival.