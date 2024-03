Juventus, gli impegni dei giocatori in Nazionale



Nazionali: le sfide delle squadre europee

ITALIA (Chiesa, Locatelli, Cambiaso) - Doppia amichevole “americana” per la Nazionale guidata dal ct Spalletti, che se la vedrà prima contro il Venezuela e poi contro l’Ecuador.

FRANCIA (Rabiot) - Due amichevole anche per i transalpini, che a centrocampo ritrovano il recuperato Adrien Rabiot: sfida prima con la Germania e poi con il Cile.

SERBIA (Kostic) - Partite amichevoli anche per la Serbia che se la vedrà contro la Russia e contro Cipro

TURCHIA (Yildiz) - Altra convocazione per Yildiz da parte di Vincenzo Montella, che avrà a disposizione il giovane attaccante bianconero per le amichevoli contro Ungheria e Austria

POLONIA (Szczesny) - Due sfide attendono anche la Polonia, con la seconda amichevole dopo quella contro l’Estonia che vedrà Szczesny e compagni contro un avversario ancora da definire

Nazionali: le sfide delle squadre oltreoceano

STATI UNITI (McKennie, Weah) - Gli USA invece si giocano la CONCACAF nella semifinale contro la Giamaica e poi, eventualmente, nella finale contro la vincente tra Panama e Messico di domenica 24 marzo



BRASILE (Danilo, Bremer) - Sfida suggestiva per il Brasile contro l’Inghilterra a Wembley, impegnata poi anche contro la Spagna a Madrid: una doppia amichevole dall’alto contenuto tecnico e simbolico per la Nazionale che vedrà tra i suoi convocati anche due riferimenti della retroguardia bianconera

Nazionali: le sfide delle squadre Under 21

ITALIA UNDER 21 (Miretti) - Doppia sfida per l'Italia Under 21 di qualicazione per gli Europei Under 21 in programma per il 2025, chiamata a sfidare Lettonia e Turchia

INGHILTERRA UNDER 21 (Iling-Junior) - Due gare di qualificazione per la nazionale britannica, sempre in vista degli Europei Under 21, da affrontare contro Azerbaigian e Lussemburgo

Juventini in Nazionale: il calendario delle partite

C'è anche Gleison Bremer, inizialmente escluso e ora chiamato a sostituire l'infortunato Gabriel dell'Arsenal, nella lista dei convocati delper gli imminenti impegni in amichevole di questa sosta, che vede coinvolti 13 giocatori dellain totale. Niente ritiro, invece, per Dusan Vlahovic, alle prese con una dorsalgia . Qui sotto il quadro completo, reso noto dal club bianconero.Ore 18:00 | Russia-Serbia - AmichevoleOre 20:45 | Polonia-Estonia - AmichevoleOre 22:00 | Italia-Venezuela - AmichevoleOre 1:00 | Stati Uniti-Giamaica - Nations League CONCACAFOre 13:00 | Azerbaigian U21-Inghilterra U21 - Qualificazione Europei Under 21Ore 18:15 | Italia U21-Lettonia U21 - Qualificazione Europei Under 21Ore 20:45 | Ungheria-Turchia - AmichevoleOre 20:00 | Inghilterra-Brasile - AmichevoleOre 21:00 | Francia-Germania - AmichevoleEventuale finale Nations League CONCACAF per gli Stati Uniti - orario da definireOre 21:00 | Italia-Ecuador - AmichevoleOre 18:00 | Cipro-Serbia - AmichevoleAmichevole della Polonia con orario e avversario ancora da definireOre 15:45 | Austria-Turchia - AmichevoleOre 18:15 | Italia U21-Turchia U21 - Qualificazione Europei Under 21Ore 20:00 | Inghilterra U21-Lussemburgo U21 - Qualificazione Europei Under 21Ore 21:00 | Spagna-Brasile - AmichevoleOre 21:00 | Francia-Cile - Amichevole