, dal ritiro del Brasile, parla così dell'emozione della prima volta con la Seleçao."Sono molto felice per l'opportunità di essere in Nazionale, è il sogno di ogni atleta, di ogni bambino, essere qui. So che siamo vicini alla Coppa del Mondo, mancano 50 giorni, ma sono venuto qui per ottenere il mio spazio. Sono venuto qui per dimostrare a Tite che sono capace e che posso andare in Coppa".- "In nazionale sappiamo di essere forti, Ghana e Tunisia non le seguo molto, guarderò i video, ma voglio la mia opportunità, non dipende solo dal gioco. In ogni momento della partita ci sarà una difficoltà, il che è normale e spero di esserci per rispondere nel migliore dei modi".- "Ho parlato molto con Danilo, con Alex Sandro, mi hanno aiutato con alcune cose. Essendo la mia prima volta, loro mi danno consigli, sono persone che alla Juventus mi hanno aiutato, sono sempre un punto di appoggio per me".