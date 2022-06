Non è un mistero già da tempo che Gleison Bremer lascerà il Torino. Ma adesso è arrivata la conferma direttamente dal difensore brasiliano, sul quale è forte l'interesse dell'Inter, ma sul quale anche la Juventus ha chiesto informazioni: "All'allenatore e alla dirigenza - ha detto a Resenha ESPN - avevo detto di voler andare via già lo scorso anno, mi è stato risposto di restare un'altra stagione per aiutare la squadra, per poi fare il passo successivo. I tifosi sanno che ho voglia di giocare la Champions League, di essere convocato dal Brasile. Ho bisogno di passare ad un livello migliore, quindi penso che sia solo una questione di tempo. Il futuro? Sto valutando alcune proposte, ma credo che nella prossima stagione non giocherò più col Torino".