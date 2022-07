Alla vigilia del derby di Torino dello scorso febbraio, Massimilianoera stato interpellato suin conferenza stampa. La sua risposta, molto diplomatica, ha comunque riservato un aneddoto: "Non fatemi dare giudizi sugli altri giocatori. Capello mi ha insegnato una cosa: prima di andare ad allenare al Real Madrid, c'era un giocatore che non gli piaceva, Redondo. Ma poi Redondo giocò sempre con lui. Questo per dire che i giocatori per essere giudicati bisogna allenarli, altrimenti il giudizio è superficiale".