Ernesto, ex AD dell'Inter, ha parlato così dialla: "Onestamente per Dybala non sono tanto preoccupato: è un ottimo giocatore, ma dal rendimento abbastanza discontinuo. E noi siamo molto forti in attacco: la terza punta può costare anche meno di quanto non serebbe costato lui. Non è quella la perdita, mi dispiace di più per Bremer. Difensore bravo, giovane, che poteva diventare a lungo un giocatore importante per l'Inter".