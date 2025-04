Bremer al lavoro: il messaggio social e quando può tornare

Gleison Bremer torna a farsi sentire, anche se non ancora sul campo. Il difensore della Juventus ha pubblicato sui suoi profili social una foto accompagnata da un messaggio che ha rincuorato i tifosi bianconeri. Un gesto semplice ma significativo, che lascia trasparire la sua determinazione nel percorso di recupero dopo il lungo stop per infortunio.Bremer non sarà disponibile nelle prossime settimane, ma potrebbe tornare a respirare l’aria dello spogliatoio in occasione del Mondiale per Club. Un ritorno simbolico, più che pratico, in attesa di poter rientrare a pieno regime con la squadra. Il vero obiettivo è essere pronto per l'inizio della prossima stagione, quando potrà nuovamente guidare la difesa juventina con la sua solita forza e solidità.

Nel frattempo, il brasiliano lavora con perseveranza e tranquillità, qualità che lui stesso ha voluto sottolineare con una frase pubblicata sui social:“Chi sa dove vuole arrivare, impara a sopportare la strada”.Un messaggio di determinazione e speranza che conferma la sua volontà di tornare protagonista al più presto. La Juventus e i suoi tifosi lo aspettano: Bremer vuole esserci, pronto a riprendersi il suo posto.