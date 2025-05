Bremer accende le speranze: la FOTO in campo con il pallone scatena l'entusiamo dei tifosi

Getty Images

Prosegue senza rallentamenti il recupero diche sta lavorando per mettersi alle spalle il grave infortunio al ginocchio subito a inizio ottobre, quando si è fatto male nel match di Champions League contro il Lipsia. Il difensore brasiliano in questi mesi ha tenuto aggiornato i tifosi dellapubblicando con continuità i progressi fatti prima in palestra e poi finalmente sul campo.E a proposito di progressi, lNiente di nuovo se non che il difensore brasiliano stava lavorando con il pallone. Un segnale chiaro di come procedi positivamente il recupero del giocatore. Immagini che non sono passate inosservate e che hanno scatenato l'entusiasmo dei tifosi bianconeri, che non vedono l'ora di poterlo rivedere con la maglia in campo in una partita.

Quando torna Bremer?

Bremer non potrà partecipare alle prossime due partite di campionato e quindi non rientrerà in tempo per la Serie A ma non è da escludere che possa essere portato al Mondiale per Club per rientrare gradualmente a disposizione. L'obiettivo del club, come fissato fin dall'inizio, è di avere il difensore pienamente recuperato per l'inizio della prossima stagione.