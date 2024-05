Bremer, il messaggio a fine stagione

"Insieme abbiamo conquistato la Coppa Italia e raggiunto la qualificazione per la prossima Champions league", così Gleison Bremer commenta sui social la stagione appena terminata. "È stata una stagione di crescita non solo per me ma per tutta la squadra, abbiamo fatto un passo importante per riportare la Juventus dove merita".Bremer ha poi commentato anche la stagione a livello personale: "A livello personale è stata una stagione importante e mi ritengo soddisfatto delle prestazioni in campo ma non mi voglio fermare qui. Grazie a tutti per il supporto. Fino Alla Fine".invece il lungo messaggio di Federico Gatti rivolto ai tifosi.