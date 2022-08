Le parole dia Juventus Tv:- "Ho fatto una buona partita ma c’è sempre da migliorare. La pressione è stata più mentale: sappiamo che la Juventus vuole sempre vincere e arrivare fino alla fine, ma io mi sto allenando e sono sempre concentrato. Un bell’esordio, abbiamo vinto 3-0 e non abbiamo preso gol. Questo è importante per la prima di campionato".- "Lavora tanto sulla difesa, e ci parla in allenamento. Chiede sempre di stare attenti agli inserimenti e queste cose qui".- "Ho letto alcuni messaggi, ma ho risposto prima a mia moglie e a qualcuno in Brasile, poi con calma guarderò anche gli altri".