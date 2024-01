Il difensore della Juve, Gleison, ha parlato nel post partita della sfida vinta contro il Sassuolo ai microfoni di DAZN.- "Ci alleniamo bene, stiamo bene. Quelli davanti hanno qualità, i ragazzi stanno facendo bene. Dietro dobbiamo stare attenti ma la differenza la fanno gli attaccanti".– "All’inizio pensavamo al quarto posto, ma siamo lì e perchè non sognare? Siamo la Juve, vincere le partite e pensare di vincere lo Scudetto già che siamo lì".' - "Quest’anno siamo più quadrati dell’anno scorso. Sono arrivati solo Weah e Cambiaso, la base c’era. Il direttore ha dato serenità al gruppo, sappiamo di essere forti e dobbiamo continuare. Siamo più solidi ora".- "E’ molto importante. Prima di arrivare lì ci sono tante partite. Speriamo di arrivarci bene fisicamente e mentalmente, dobbiamo continuare così".- "Ho avuto un primo anno di ambiamento, non è stato facile con tutti i casini successi. Ora sono più a mio agio, ho più fiducia e lavoro bene in campo e fuori. Parlo sempre con Danilo e Rugani, siamo a posto in difesa".