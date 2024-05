Juventus, le parole di Bremer a Dazn

Le parole di Bremer a Dazn: "Volevamo la vittoria, dobbiamo lavorare di più, non abbiamo sfruttato gli spazi, oggi ho fatto il mio lavoro, spero di continuare così."CT BRASILE ALLO STADIO - "Si, Danilo mi ha detto che c'erano, sono contento, ho fatto una buona prestazione, dobbiamo cercare di chiudere la qualificazione in Champions."Si è incazzato perché abbiamo rischiato nel finale, abbiamo sbagliato l'uscita palla, siamo consapevoli che dobbiamo chiudere per la Champions"