A Gazzetta, Andy Brehme ha parlato di Gosens: "Robin è forte, però la mia idea è questa: se lui rimane, è meglio. L’Atalanta gioca in Champions League, lui è titolare. Se va in una big e poi resta anche in panchina, è tutto più difficile. E anche la nazionale se non giochi con frequenza non ti chiama. Ha quasi 27 anni, può fare ancora almeno una stagione alla grande a Bergamo e poi pensare più in alto. Ma io se fossi in lui resterei all’Atalanta anche dopo l’Europeo".