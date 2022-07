Nella campagna di comunicazione che ha accompagnato i due nuovi grandi acquisti della, anche una telecamera dedicata durante i primi allenamenti. L’occhio attento degli operatori ha seguitopasso dopo passo e, questo, ha rappresentato un’occasione per poter analizzare quello che Massimiliano Allegri si aspetta dal centrocampista francese, quelli che saranno i suoi compiti in campo, il tutto sottolineato dai commenti dell’allenatore: “”.Come riporta Tuttosport: “il tecnico bianconero chiede inserimenti senza palla in zona d’attacco, una delle principali mancanze del centrocampo bianconero nella scorsa stagione, che lo portino in posizioni da cui tirare o servire assist ai compagni. Chiede il mix di fisicità, visione di gioco e tecnica con cui far scorrere il pallone dalla trequarti difensiva a quella offensiva. Attraverso progressioni palla al piede spinte dalle sue leve lunghe e potenti, attraverso scambi stretti o attraverso il dribbling, arma preziosissima per generare superiorità numerica in mezzo al campo oppure per trovare lo spazio per l’assist o la conclusione in zona più avanzata”.