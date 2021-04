La Juventus ha vinto 3-1 contro il Parma, una partita che permette al cammino bianconero verso la prossima Champions League di riprendere da dove aveva terminato, dalla sconfitta per 1-0 patita domenica contro l'Atalanta. Un match, quello di stasera all'Allianz Stadium, difficile da approcciare a livello sia mentale che fisico, dopo la sconfitta di Bergamo e i successivi giorni all'insegna del dibattito SuperLega. Ma alla fine i bianconeri ce l'hanno fatta, e come di consueto in tanti hanno celebrato questa vittoria, ciascuno sul proprio profilo Instagram: