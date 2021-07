Tomorrow's front page: Save us Roberto, you're our final hope! pic.twitter.com/IaA1aEfd61 — The National (@ScotNational) July 9, 2021

Una prima pagina molto particolare, che in poche ore ha fatto il giro, arrivando, ovviamente, fino in Italia, dove i sostenitori degli Azzurri sono impazziti. A disegnarla è stato il giornale scozzese The National e ritrae William Wallace, personaggio storico rappresentato in Braveheart, con la faccia di Roberto Mancini. Il titolo: "Salvaci Roberto, sei la nostra ultima speranza!"